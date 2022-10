"Nenhum sinal de câncer no corpo": repórter que revelou doença ao vivo tem ótima resposta a tratamento

Na época do diagnóstico, Lilian surgiu na GloboNews com um lenço na cabeça, emocionando espectadores ao revelar ao vivo a luta contra a doença – e, no “Encontro”, ela explicou a decisão. “Fiquei muito assustada, tinha acabado de perder uma prima com câncer, fiquei algumas semanas sem trabalhar, deprimida e, quando voltei, fiquei em outro estado de espírito. O cabelo começou a cair e eu não queria parar de trabalhar”, disse.