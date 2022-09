13 famosos que foram muito otimistas ao enfrentar o câncer: "Enquanto há vida, há esperança"

Desde que revelou ter sido diagnosticada com um câncer no intestino, a cantora Simony afirmou estar serena e esperançosa quanto à jornada com a doença - e isso se manteve durante o tratamento. Após iniciar a quimioterapia, por exemplo, ela passou a usar o Instagram para dar detalhes sobre o estado de saúde, sempre muito feliz em atualizar os seguidores a respeito, por exemplo, da diminuição no tamanho do tumor.