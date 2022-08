Jovem viraliza ao mostrar que DIU saiu junto do absorvente interno: qual a chance de acontecer?

Ao optar pelo uso do DIU, portanto, é aconselhável ter bastante cuidado no momento de retirar o absorvente interno ou o coletor, considerar o uso de outros métodos de higiene menstrual (como absorvente convencional, absorvente reutilizável ou calcinha menstrual), tirar todas as dúvidas sobre o assunto com um médico de confiança e realizar o monitoramento do método contraceptivo conforme indicado pelo especialista.