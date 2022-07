Novo exame de sangue poderá prever risco de AVC e infarto com até 4 anos de antecedência

A descoberta precoce do risco de doenças cardiovasculares seria um grande passo na prevenção e tratamento de várias comorbidades. Segundo dados de 2021 divulgados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma doença no coração e cerca de 400 mil morrem por ano em decorrência dessas enfermidades. O valor corresponde a 30% de todas as mortes no Brasil.