"Epidemia da dança": como distúrbio mental fez 400 pessoas dançaram por meses em 1518?

Em um artigo para o jornal The Guardian, de julho de 2018, John Waller, autor de “A Time to Dance, A Time to Die: The Extraordinary Story of the Dancing Plague of 1518", livro sobre o assunto, conta que, por um bom tempo, acreditou-se que o estranho acontecimento teria sido resultado de ergotismo, uma doença causada por toxinas produzidas por fungos presentes no centeio e outros cereais. Afinal, a condição pode induzir alucinações aterrorizantes e espasmos violentos.