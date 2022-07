Apenas uma dose da vacina poderá ser suficiente para prevenir infecção por HPV, mostra estudo

A dose única da vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV), infecção sexualmente transmissível, pode ser efetiva na prevenção do câncer cervical em mulheres. É o que afirma um estudo publicado na revista científica NEJM Evidence, que avalia a efetividade da dose para acelerar a vacinação na África e combater a disseminação do vírus em países com alta taxa de contaminação.