Em caso raro, mulher teve dor no pé durante orgasmo por 5 meses: condição está ligada a cesariana

Isso tudo, por sua vez, colocou o nervo femoral, localizado na região da virilha, sob o risco de ser “pinçado” em algumas situações. Por este motivo, a contração do assoalho pélvico e da musculatura ao redor dele durante o orgasmo gerava uma compressão temporária do nervo femural, refletindo então no chamado nervo safeno, que vai até o pé. A dor no pé, portanto, era uma resposta do segundo nervo à compressão do primeiro.