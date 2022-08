Morte de cantor após 2 infartos aos 32 gera alerta: quadro é mais perigoso e cresce entre jovens

Usando as redes sociais, a esposa do cantor sertanejo Lucas Guedes anunciou recentemente a morte do marido. Aos 32 anos, Guedes foi internado repentinamente com fortes dores e, no hospital, teve, além do início de um acidente vascular cerebral (AVC), dois infartos – algo que, apesar de soar incomum para alguém com menos de 40 anos, está cada vez mais frequente entre jovens segundo especialistas.