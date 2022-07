Cabelo fino ou ralo: o que pode ser? Causas vão de alimentação a secador e alguns remédios

"Segundo pesquisas 80% de quem lida com alepecia, que causa afinamento capilar, sofrem com a condição por conta de fatores genéticos. A alopecia é um problema capilar também relacionado à sensibilidade dos indivíduos ao hormônio DHT, produzido a partir da testosterona. Pela maior quantidade desse hormônio no organismo, os homens são os maiores afetados, porém as mulheres também apresentam, principalmente no final da puberdade ou durante o climático onde os androgênios predominam em relação ao estrogênio", explica.