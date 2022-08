Anvisa apreende lotes falsificados de "hormônio do crescimento", usado por crianças

Estes lotes do medicamento - usado para melhorar as taxas de crescimento em crianças que têm deficiência do hormônio responsável por isso - têm orientação de apreensão, inutilização e proibição tanto da comercialização quanto da distribuição e de uso. A quem suspeita de algum medicamento comprado, a Anvisa orienta entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor para identificar se o produto é ou não original