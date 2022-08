9 famosas que optaram por congelar óvulos e explicaram o porquê da decisão

A atriz fez sua revelação sobre o congelamento de óvulos em uma live no Instagram, no final de 2020. Rebel Wilson comentou que todas as "mulheres com boas carreiras" deveriam fazer o mesmo. "Eu estava pensando sobre fertilidade e ter óvulos de boa qualidade no banco, então eu pensei 'ok, vou fazer isso. Vou ficar saudável'", comentando como a decisão também esteve relacionada às melhorias de bem-estar que incluiu em sua rotina.