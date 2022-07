Exercitar-se só no fim de semana já protege contra mortalidade, diz estudo

Os chamados “atletas de fim de semana”, ou seja, pessoas que praticam exercícios sem regularidade, podem ter os mesmos benefícios para a saúde do que aquelas que, ao longo da semana, realizam os 150 minutos de atividades recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Pelo menos no quesito proteção contra mortalidade, segundo um estudo recém-publicado no periódico Jama Internal Medicine.