Exercícios simples para fazer em casa e proteger os joelhos de dores

Sente-se na beira da cama ou em uma cadeira, mantendo os joelhos alinhados à extremidade do assento e as solas dos pés no chão. Na sequência, use a força dos músculos da perna direita para erguer o pé até que a perna esteja perfeitamente estendida à sua frente. Pause brevemente e retorne à posição inicial, fazendo o mesmo com a perna esquerda. Aqui, é importante lembrar de manter as costas retas e não mexer os quadris na hora de fazer força.