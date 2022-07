Rotina fitness de Grazi inclui exercícios fáceis de fazer por conta própria e bons para fortalecer

Dança

Além dos exercícios convencionais, das lutas e da ioga, Grazi Massafera ainda é adepta da dança. Nas redes sociais, ela já apareceu arrasando em aulas do instrutor Justin Neto, especialmente na modalidade "dance clip", com coreografias criadas por ele. Além de ajudar no emagrecimento por queimar muitas calorias, a atividade também melhora a força muscular, o condicionamento físico, a coordenação motora e o equilíbrio.