Atleta mirim choca por físico musculoso aos 14 anos: é saudável treinar nesta idade?

Em casos como o de Tyler, nos quais a criança é naturalmente grande o médico afirma que os exercícios podem começar cedo, aos oito anos, mas sem grandes cargas e com poucas repetições. Apesar do físico digno de alguém que treina com cargas pesadíssimas, porém, o jogador mirim parece se enquadrar nas recomendações: em seu Twitter, ele publica frequentemente vídeos nos quais aparece treinando com o peso do próprio corpo, cargas leves e até sem peso, usando itens como faixas elásticas.