Ser otimista pode te fazer viver mais anos, aponta estudo recente

Para o estudo atual, foram analisados dados e respostas de mais de 159 mil participantes do programa "Women's Health Initiative", abrangendo mulheres no período pós-menopausa nos EUA. Entre as voluntárias, as 25% mais otimistas provavelmente teriam uma expectativa de vida 5,4% maior e uma probabilidade 10% maior de viver além dos 90 anos do que as 25% menos otimistas.