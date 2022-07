Cientista afirma que amor é vital ao ser humano: tão necessário quanto água e comida

Ela descreve sua teoria na obra "Wired for Love: a Neurocientist's Journey Through Romance, Loss and the Essence of Human Connection" ("Feitos para o amor: a jornada de uma neurocientista pelo amor, a perda e a essência da conexão humana", em tradução livre), que além de analisar a "biologia" do amor, conta também uma história pessoal emocionante sobre relações e conexões verdadeiras.