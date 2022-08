Quase 30% da alimentação dos adolescentes brasileiros é comida ultraprocessada

Um estudo publicado recentemente no periódico científico Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics avaliou os hábitos alimentares de 72 mil alunos de escolas públicas e particulares em 124 cidades brasileiras. Os pesquisadores se basearam em dados do Estudo de Risco Cardiovascular em Adolescentes (Erica) realizado entre março de 2013 e dezembro de 2014.