Remolho, molho com bicarbonato e mais: saiba como e por que preparar o feijão para cozinhar

Com a evolução das panelas de pressão, muita gente foi deixando de fazer o processo de remolho do feijão por julgar que, em panelas mais eficientes, isso não seria preciso. Os feijões, porém, são repletos de antinutrientes, compostos que "sequestram" boas substâncias, fazendo com que elas passem direto pela digestão e não sejam absorvidas. No caso do feijão, o fitato (ácido fítico) é o principal antinutriente - e apenas com o remolho é possível reduzir a presença dele.