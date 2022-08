2 receitas simples de blogueira que são saudáveis e gostosas ao mesmo tempo

#1 Salada de abobrinha com parmesão e nozes

Lave e seque bem a abobrinha e, com a ajuda de um mandolin, faça fatias bem fininhas diretamente sobre o prato. Para fazer o molho, misture em um recipiente mostarda, mel, vinagre balsâmico, suco de ½ limão e azeite e tempere com sal e pimenta do reino. Mexa bem e despeje sobre as abobrinhas. Finalize com queijo parmesão ralado e nozes por cima.