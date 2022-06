3 jeitos diferentes de preparar ovos para quem enjoou do mexido no café da manhã

Na batedeira, bata duas claras até o ponto de neve. Com uma colher, pegue metade da clara e coloque em uma forma com papel manteiga. Repita o processo com a outra metade e, com as costas da própria colher, faça uma espécie de ninho no centro das claras para adicionar a gema crua. Asse em forno pré-aquecido a 170 graus por 15 minutos e pronto.