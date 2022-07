Comer carboidrato à noite engorda mais mesmo? Nutricionista responde

Quem é ligado em alimentação certamente já ouviu falar que “comer carboidrato à noite engorda”. Isso, por sua vez, ainda é reiterado por dietas de emagrecimento que limitam o consumo desta classe de alimentos nas refeições noturnas – mas será que isso é realmente uma verdade absoluta? Segundo a especialista Luanna Caramalac, nutricionista funcional integrativa do Instituto LCM, no Mato Grosso do Sul, a resposta depende do contexto.