Vírus da poliomielite volta a aparecer nos Estados Unidos após 30 anos: o que dizem autoridades

De acordo com uma nota emitida pela entidade de saúde norte-americana, os testes sugerem que o vírus tenha se originado fora do país, visto que o tipo de estrutura viral encontrado aponta que a vacina recebida pela pessoa que transmitiu a doença era do tipo oral, que não é mais administrada nos Estados Unidos, onde é ofertada a imunização com a vacina de vírus inativado desde o ano 2000. Ainda não há hipóteses do por que o agente causador da doença voltou a aparecer.