Novo estudo mostra como vacina da Covid-19 altera fluxo menstrual

Cerca de 35 mil mulheres, que foram vacinadas com Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen e Novavax relataram mudanças no período menstrual no período de 1 a 14 dias após receberem as doses. Como resultado, 42,1% das mulheres relataram fluxo mais intenso, enquanto 14,3% afirmaram atraso, ou fluxo menos intenso.