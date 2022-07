Sintomas da Covid-19 mudaram e agora tosse e dor de garganta são os principais: veja lista completa

Vale lembrar que, no início da pandemia, um estudo conduzido pelo Imperial College London demonstrou que a perda do olfato e paladar era o principal indício da presença do coronavírus no organismo. Agora, um estudo realizado pela Virginia Commonwealth University e publicado no periódico científico Otoryngology - Head and Neck Surgery em maio deste ano mostrou que as chances de perda de olfato e paladar eram de apenas 17% para a variante ômicron em comparação com os 44% e 50% da delta e alfa, respectivamente.