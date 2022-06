Como parar de soluçar: técnica simples pode ajudar e tem explicação científica

No estudo simples, feito a partir da observação de 20 pessoas e reportado por Engleman ao periódico científico “ The New England Journal of Medicine” em 1971, uma colher de chá de açúcar branco foi dada aos pacientes - e, surpreendementemente, 19 deles viram as crises de soluço chegar ao fim. Enquanto alguns deles enfrentavam o problema há menos de seis horas, outros já apresentavam soluços por períodos de 24 horas a seis semanas.