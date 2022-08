Silvia Poppovic festeja sucesso do transplante de medula do marido: "Ganhou a vida de volta"

Com muita alegria, a apresentadora Silvia Poppovic usou as redes sociais recentemente para dar uma notícia em clima de festa. Em uma série de Stories, ela mostrou uma festa com direito a bolo e balões em um quarto do Hospital Israelita Albert Einstein - tudo para celebrar que o transplante de medula feito pelo marido, Marcello Bronstein, há algumas semanas, foi oficialmente bem sucedido.