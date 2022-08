Atriz ícone dos anos 90 relata que começou a beber aos 7: "Não sei se teria sobrevivido sem"

Bastante franca sobre os dramas pessoais que vive, a atriz norte-americana Selma Blair fez recentemente revelações chocantes sobre o alcoolismo com o qual conviveu desde muito nova. Segundo ela, tudo começou com o gosto por uma bebida típica da cultura judaica que as crianças da família também tinham o costume de tomar - e, apesar da situação ser dramática, a forma como ela relembrou o problema mostra o quão complexo o alcoolismo pode ser.