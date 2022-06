Repolho no seio para dor e inchaço: dica muito popular entre mães é estranha, mas benéfica

Em meio às muitas dicas caseiras relacionadas à maternidade, o “truque” de colocar repolho no seio para aliviar desconfortos na amamentação é um dos mais compartilhados. De tão popular, ele conquista até famosas - como a influencer Rafa Brites, que surgiu recentemente mostrando os seios envolvidos com o vegetal, e a jornalista Daiana Garbin, esposa do apresentador Tiago Leifert, que também usou no puerpério - e, segundo a ciência, é realmente promissor.