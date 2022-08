Reino Unido aprova vacina bivalente para Covid: protege contra ômicron e cepa original de 2020

Segundo um comunicado do governo do Reino Unido, a decisão de aprovar a vacina bivalente foi da Agência Reguladora de Remédios e Produtos de Saúde (MHRA, órgão semelhante à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa), que analisou as evidências científicas. De acordo com eles, testes clínicos mostraram que a vacina gera boa resposta do sistema imunológico contra ambas as variantes (incluindo até as subvariantes da ômicron: BA.4 e BA.5).