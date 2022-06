O que é o dispositivo de saúde que José Loreto tem no bumbum e mostrou em foto

Quando se tem diabetes, é importante monitorar a glicemia, ou seja, os níveis de açúcar no sangue, e isso normalmente é feito com um medidor que requer uma picada no dedo. A partir disso, uma gotinha de sangue nas fitas do medidor basta para que o aparelho identifique a glicemia. Cada medição, no entanto, é única, e a vantagem de dispositivos como o utilizado por Loreto está no monitoramento contínuo sem a necessidade de executar este processo.