O que causa gordura no fígado? Doença silenciosa que afeta 2 a cada 10 pessoas dá poucos sinais

Alguns deles são o sobrepeso, sedentarismo, além de dietas desbalanceadas e excesso de bebidas alcoólicas, que podem contribuir para o acúmulo de gordura no fígado. Isso acontece porque o pâncreas não consegue realizar a retirada do excesso de glicose do sangue, empurrando-a para o fígado, gerando o acúmulo de gordura no órgão.