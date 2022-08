Névoa mental tem mudado raciocínio das pessoas após Covid-19: médico explica quadro

O que é a névoa mental?

Ao longo da pandemia de Covid-19, especialistas e órgãos de saúde no mundo todo passaram a notar algo peculiar sobre o que acontece com o corpo após o organismo se recuperar do quadro. Isso porque, para cerca de 20% das pessoas que tiveram Covid-19, diversos sintomas da doença persistem por meses e até anos enquanto outros surgem – e um deles é a névoa mental.