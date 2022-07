Câncer que vitimou esposa de músico Andreas Kisser aos 52 anos é um dos mais comuns no Brasil

De acordo com o levantamento mais recente do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de cólon e reto é o segundo mais comum tanto entre homens quanto mulheres. Também conhecido como câncer de intestino, ele pode afetar a porção do intestino imediatamente antes do ânus (reto) ou a parte do intestino grosso denominada cólon – tipo da doença que foi responsável pela morte de Patrícia Kisser aos 52 anos.