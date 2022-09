Mãos inchadas do rei Charles chocam e web sugere problemas com álcool: médico explica

Sob os olhos do público com mais frequência após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II, o agora rei Charles III tem chamado a atenção de muita gente por uma característica física. Especialmente nas redes sociais, internautas notaram que, periodicamente, as mãos do monarca incham muito, a ponto da circunferência dos dedos ficar maior que à do anel usado por ele no mindinho – e, segundo especialistas, esta característica pode ser sintoma da certos desequilíbrios no funcionamento normal do organismo.