Mancha vermelha no olho como a de Gleisi Hoffmann é perigosa? Entenda o sintoma

Recentemente, nos dias que sucederam o segundo turno das eleições de 2022, a deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, chamou a atenção devido a algo diferente em sua aparência. Em compromissos oficiais, Hoffmann surgiu com o canto de um dos olhos bastante vermelho – e, a Tá Saudável, o oftalmologista Hallim Féres Neto, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, explica as possíveis causas.