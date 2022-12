Entenda o distúrbio hormonal que Messi tratou: poderia ter atrapalhado seu sucesso no futebol

Segundo a SPSP, a deficiência do hormônio do crescimento é uma deficiência hipofisária ou hipopituitarismo – ou seja, um problema que tem relação com a hipófise. Nestes casos, a produção de hormônios liberados por esta glândula fica comprometida, e, no distúrbio de Messi, o hormônio de crescimento é o afetado.