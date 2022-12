Gustavo Corasini, ator de “Pantanal”, surge andando e tocando berrante três meses após acidente

Junto do amigo, Eduardo, Gustavo decorava a rua onde mora, no Itaim Paulista (Zona Leste de São Paulo), quando os dois foram atropelados por uma vizinha que manobrava o carro. Infelizmente, Eduardo não sobreviveu, e Gustavo foi levado ao hospital, onde foi realizada uma cirurgia para colocar pinos e sanar as fraturas do garoto de 12 anos.