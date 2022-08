Gêmeos unidos pelo crânio são separados com sucesso no RJ: cirurgia chegou a ser considerada impossível

Com quase quatro anos de idade, os irmãos Bernardo e Arthur, gêmeos craniópagos (unidos pelo crânio) que partilhavam parte do cérebro, passaram por um procedimento extremamente delicado recentemente. Em uma união entre o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro, e a ONG britânica Gemini Untwined, especializada em casos do tipo, o par passou por um total de nove cirurgias que, com sucesso, separaram os dois.