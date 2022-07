Internada com herpes-zóster, Fernanda Keulla relata crise por baixa imunidade e estresse: entenda doença

Para prevenir a herpes-zóster, o ideal é tomar a vacina contra a catapora. Também chegou ao Brasil, recentemente, uma vacina contra a herpes-zóster. O imunizante da GSK está disponível apenas no sistema particular e é administrada em duas doses com intervalo de dois meses para cada aplicação. Além disso, ela é indicada, principalmente para imunossuprimidos a partir dos 50 anos.