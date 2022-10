Claudia Rodrigues tem alta após inflamação generalizada e manchas na pele: entenda a causa

Na sequência, Claudia – que já está em casa após os dias passados no hospital – agradeceu as orações do público e fez brincadeiras. “Quero dizer que estou limpa! Eu parecia um dálmata, agora estou limpa, não tem mais nada de mancha, não”, disse a ex-atriz, cuja esclerose múltipla, doença degenerativa com a qual ela foi diagnosticada em 2000, está “dormente”.