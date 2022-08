Público levou anos para descobrir que cantor do Black Eyed Peas é cego: entenda a doença

No caso do nistagmo congênito, ou seja, que se manifesta já no nascimento da criança, é possível que a visão seja anormal, normal ou parcialmente normal. No primeiro tipo, os olhos não enviam ao cérebro uma mensagem clara do que estão vendo, enquanto no segundo a dificuldade tende a estar somente no movimento ritmado dos olhos, causando dificuldade em focar o olhar.