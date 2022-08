Gianecchini faz relato raro sobre ter vivido câncer junto com o pai: "Morreu nos meus braços"

Convidado recente do “Faustão na Band”, Reynaldo Gianecchini relembrou de forma muito positiva a época em que não só teve câncer, mas viu o pai falecer por consequência da mesma doença. Em 2011, Gianecchini foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático - e, apesar da gravidade, se manteve positivo tanto com o próprio tratamento quanto com a morte do pai, que teve câncer no pâncreas.