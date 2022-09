Beijar homem com barba pode infeccionar pele? Vídeo de jovem com lesão séria viraliza e médica explica

Usando o TikTok, uma internauta compartilhou um vídeo no qual mostra uma condição de saúde e, devido à peculiaridade do caso, a postagem logo viralizou. Nela, a jovem aparece mostrando uma irritação na pele do queixo após, segundo ela, beijar um homem que estava com a barba por fazer – algo que se tornou uma ferida de aparência espantosa e deu o que falar conforme o vídeo circulava, chamando a atenção até de médicos.