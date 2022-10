Ana Maria descobriu câncer de mama no autoexame, mas método não é mais indicado: entenda

“O autoexame ajuda, mas a mamografia é superior. E, na mulher jovem, onde a mama é muito densa, na mamografia fica quase toda branca, não se vê nada, o ultrassom complementa, e muito! Na mulher mais velha, a mama tem muita gordura, aí o tumor fica mais fácil de ver. O autoexame ajuda, mas a mamografia é mais sensível na detecção do tumor pequenininho”, afirmou Buzaid.

Por fim, ele pontuou que a mamografia é indicada para mulheres com mais de 40 anos, e que aquelas entre os 40 e os 50 anos, o ultrassom mamário também deve ser feito. O autoexame pode ser feito com a frequência desejada pela mulher, mas a não-detecção de nódulos com as mãos não deve ser levada como a certeza de que não há um tumor.