Alerta de profissionais sobre "ausências" de Scooby preocupa Piovani: pode mesmo ser sinal de doença?

De acordo com a neurocirurgiã Tatiana Vilasboas, do Hospital San Gennaro, em São Paulo, apesar de as pessoas geralmente terem a ideia de que convulsões são apenas os quadros onde a pessoa se debate, perde a consciência e o controle do corpo de forma geral, há uma série de tipos de convulsões. Conforme explica a médica ao Tá Saudável, a convulsão “clássica” é a tônico-clônica generalizada, mas há também crises parciais nas quais o paciente mantém o nível de consciência, e crises convulsivas febris, mais comuns na infância.