Ashton Kutcher revela que doença inflamatória de vasos sanguíneos o deixou "sem falar, sem ouvir e sem andar"

Os principais sintomas são febre, dores de cabeça, fadiga e perda de peso. Mas, assim como aconteceu com Ashton Kutcher, a pessoa também pode sofrer com problemas mais localizados na região do corpo onde o fluxo sanguíneo foi afetado, como perda de audição, visão, além de dormência nas mãos e nos pés, sangramentos na pele e aparecimento de manchas vermelhas e úlceras estomacais.