Anitta detalha estado de saúde do pai após AVC e diagnóstico de câncer: "Milagre"

No AVC isquêmico, que representa 85% dos casos, uma obstrução ou redução de fluxo sanguíneo em uma artéria cerebral causa falta de circulação no setor do cérebro “alimentado” por ela. Já no AVC hemorrágico, a ruptura espontânea de um vaso faz com que sangue extravase pela região. Em geral, há tratamentos para o problema e, quanto mais rápido o paciente buscar auxílio médico, maiores são as chances de recuperação.