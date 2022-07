"Afogamento secundário": condição levou filho de cantor ao hospital horas após engasgo na piscina

“No jantar, ele começou a ficar muito letárgico e caiu no sono no colo da minha esposa. Após o jantar, ele acordou vomitando muito. Nós chamamos um médico imediatamente, ele o diagnosticou com intoxicação alimentar e nos orientou a colocar Jago na cama e ficar de olho nele. Após o médico ir embora, eu me lembrei do Jago tossindo na piscina de manhã e de ter lido algo sobre uma condição chamada 'afogamento secundário', então eu comentei isso com o médico. Ao ouvir isso, a expressão dele mudou e ele nos disse para ir ao pronto-socorro imediatamente”, contou Simpson.