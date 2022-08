De 40 a 100 ovos por dia: qual o risco de comer tanto do alimento quanto os bodybuilders?

O bodybuilder Fernando Torraca, conhecido por seu perfil "The King of Diet" no Instagram e no TikTok, chamou a atenção ao afirmar que come quase 100 ovos por dia. Em um vídeo que viralizou no TikTok recentemente, o rapaz mostra uma cesta com 700 unidades do alimento, dizendo ser suficiente para não mais do que sete dias. Outra adepta da alimentação é a influencer Gracyanne Barbosa, que já relatou comer 40 por dia.